сегодня в 11:20

Строительство дома начали на улице Введенского в Москве

В районе Коньково на юго-западе Москвы началось строительство жилого комплекса из четырех корпусов с подземной автостоянкой для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Рафик Загрутдинов.

ЖК строят по адресу: ул. Введенского, вл. 9, на месте расселенных домов на улице Введенского, дом 9, дом 11, корпуса 1, 2 и 3.

«Здания будут переменной этажности, их объединит подземная автостоянка. В настоящее время на площадке ведутся устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен на 2026 год», — уточнил Загрутдинов.

В жилом комплексе будет 516 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Также на территории высадят деревья и декоративные кустарники, многолетние цветы,обустроят проезды, пешеходные дорожки, тротуары.