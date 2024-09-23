Строительство дома для переселенцев в Дмитрове завершат к концу года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Дмитровском городском округе. Строительство многоэтажки, предназначенной для переселения граждан и ветхого и аварийного жилья, планируется завершить в конце 2024 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство ведется по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы.

На сегодняшний день строительная готовность 13-этажного дома — 68%. В настоящее время на объекте ведут устройство фасада и кровли, внутренних инженерных систем, внутренние отделочные работы, остекление и благоустройство. Задействовано 168 рабочих и три единицы техники.

В 286 квартир переедут жители 16 домов, признанных аварийными. Речь идет о домах в микрорайоне ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой. По завершении строительства новой многоэтажки и ввода в эксплуатацию новоселами станут 685 человек. Переехать в новое жилье люди смогут уже в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.