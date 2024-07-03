Строительная готовность детского сада «Ласточка» в Подольске составляет 60%

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В Подольске продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24». На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы осуществляются в рамках нацпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте 60 рабочих, которые ведут фасадные, кровельные и электромонтажные работы, укладка настенной плитки, монтаж инженерных сетей и сантехнические работы», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Свои двери обновленный детский сад планирует открыть 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.