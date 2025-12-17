Строители завершили треть капитального ремонта детсада школы № 18 в Серпухове

В Серпухове на улице Ивановские дворики, 10, завершена треть капитального ремонта дошкольного отделения школы № 18. Работы ведутся по нацпроекту «Семья» и государственной программе обновления социнфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 18. Строительная готовность объекта составляет 33%. На площадке работают 50 специалистов и одна единица техники.

Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделке, ремонту кровли и общестроительным работам. В здании площадью 3 619,8 квадратных метров заменят оконные блоки, возведут новые перегородки, установят вентиляционные короба, утеплят и покрасят стены, зальют и уложат полы, смонтируют двери и осветительные приборы. Запланирована модернизация пищеблока, прокладка инженерных коммуникаций, а также фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного дошкольного отделения школы № 18 запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.