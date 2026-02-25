Строители завершили четверть капремонта школы №18 в Балашихе

Капитальный ремонт школы №18 продолжается в деревне Черное городского округа Балашиха. Строительная готовность здания превысила 25%, работы ведут в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут по адресу: улица Агрогородок, 4а. На объекте задействованы более 60 человек и одна единица техники. Строители завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам, а также к ремонту кровли.

«В настоящее время на объекте работают более 60 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание школы построено в 1968 году, его площадь составляет 6 717,6 кв. м. В ходе капремонта предусмотрены внутренняя отделка, обустройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.