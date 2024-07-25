Строители проводят фасадные работы в корпусе № 1 ЖК «Пехра» в Балашихе

В округе Балашиха возводят ЖК «Пехра». В жилом комплексе сейчас построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, помещение для дополнительного образования. Возводят еще одну поликлинику и детский сад, а также школу на 1 500 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент в ЖК «Пехра» ведутся работы в корпусе № 1. Выполнены земляные работы, устройство вертикальных конструкций и устройство перекрытий. Завершаются работы по устройству монолитных стен и диафрагм, работы по каменной кладке наружных и внутренних стен. На объекте ведутся кровельные работы, монтаж оконных конструкций. Строители приступили к фасадным работам и черновой отделке.

В ближайшее время строители приступят к работам по расширению дороги — выезду из жилого комплекса. Новую дорогу планируют открыть в конце августа 2024 года.

Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост строится через реку Пехорку в ЖК «Пехра». Длина моста составит 38 м, а ширина — 22,5 м. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Балашихе на территории 36 га. Проект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.