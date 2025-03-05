Строители продолжают капремонт в «Москворецкой гимназии» в Воскресенске

В Воскресенске на улице Ломоносова продолжается капитальный ремонт «Москворецкой гимназии». Стройготовность объекта почти 30%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы проводятся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой, выполняют работы по устройству перегородок, монтаж кронштейнов и лесов для устройств фасада, устанавливают радиаторов отопления», — уточняется в сообщении.

В рамках технического задания в здании гимназии планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.