сегодня в 13:39

Строители приступили к установке оконных блоков в детсаду округа Люберцы

Возведение детского сада в поселке ВУГИ городского округа Люберцы продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Строители уже приступили к установке оконных блоков. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

«Одновременно с установкой окон подрядчик монтирует леса для проведения фасадных работ, выполняет кладку внутренних перегородок и монтаж инженерных коммуникаций», — уточняется в сообщении.

Площадь трехэтажного здания составит более 3 тыс. кв. метров. В нем разместятся 9 групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты.

На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки.

Ввод в эксплуатацию планируется в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.