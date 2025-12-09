Строители приступили к ремонту кровли в ходе капремонта средней школы в Можайске

В деревне Мокрое Можайского округа продолжаются работы по капитальному ремонту школы «Созвездие Вента». Строители приступили к ремонту кровли. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«На объекте работы ведутся в ежедневном режиме, строители завершили демонтаже работы, ведут общестроительные и отделочные работы, приступили к ремонту кровли, параллельно осуществляется монтаж инженерных систем», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в здании школы 1969 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, что работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.