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Строители приступили к облицовке стен и полов областной больницы в Яхроме

В подмосковной Яхроме Дмитровского городского округа продолжаются работы по текущему ремонту терапевтического корпуса филиала «Дмитровской областной больницы». В настоящее время готовность объекта составляет 35%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы.

Строители на объекте занимаются заменой трубопровода горячей и холодной воды, облицовкой стен и полов, установкой новых светильников, кроме того, подрядчик занимается монтажными работами и ремонтом входной группы.

Здание терапевтического корпуса введено в строй в 1991 году, а последний раз ремонт здесь делали в 2009. Сегодня в нем располагаются дерматологическое отделение и отделение медицинской реабилитации. Здесь проходят реабилитацию пациенты, перенёсшие инсульт и имеющие двигательные нарушения.

Для удобства пациентов — ремонт в больнице проводится так, чтобы часть больницы всегда оставалась доступной для оказания всех необходимых медицинских услуг населению.

Открытие всего корпуса после ремонта планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.