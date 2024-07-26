Строители показали жителям почти готовую школу на 2 тыс мест в Котельниках

Строительство современной школы на 2 тыс. учащихся в новом городском микрорайоне Парковый Котельников вошло в заключительную стадию, 1 сентября учебное заведение примет первых учеников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

По словам директора проекта Ивана Малышева, стройготовность объекта составляет более 90%. Уже сейчас родители будущих учеников смогли оценить простор и удобство школьных классов и коридоров, а также прилегающую территорию, где разместился стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, детские игровые площадки.

«Сейчас мы выполняем финишную отделку, параллельно ведем оснащение классов технологическим оборудованием, проводим пусконаладочные работы внутренних инженерных систем», — прокомментировал Иван Малышев.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, а также многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, обеденный зал на 1000 мест, библиотека с ИТ зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.