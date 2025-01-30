Строители Подмосковья восстанавливают девятиэтажку в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Проект реализуется фондом капитального ремонта Московской области при координации ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за качеством ведет ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты подмосковного технадзора ежедневно совершают выезды на объект, чтобы следить за ходом строительных работ и обеспечивать их соответствие техническим нормам. Девятиэтажный дом понес серьезные повреждения — в результате прямых попаданий снарядов разрушены ключевые конструктивные элементы, произошло обрушение нескольких этажей. Восстановительные работы направлены на обеспечение полной безопасности здания и комфортного проживания будущих жильцов.

На данный момент строители выполняют:

усиление несущих конструкций;

ремонт кровли и фасада;

полную замену инженерных систем: водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения;

установку новых окон и дверей;

внутреннюю отделку мест общего пользования.

«Восстановление жилого фонда — это не просто капитальный ремонт, а возможность вернуть комфорт и безопасное жилье тысячам семей. Только за 2024 год фонд капитального ремонта Московской области восстановил 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В текущем году запланировано восстановление 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в возрождении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с самого начала программы. Специалисты проводят обследование пострадавших зданий и сопровождают восстановительные работы на ключевых объектах. Подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.