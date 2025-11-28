сегодня в 14:38

Строители начали монолитные работы на новом корпусе Новопетровской школы в Истре

На улице Полевая в муниципальном округе Истра началось устройство фундамента здания нового корпуса «Новопетровской школы» на 300 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети».

«На сегодняшний день в работах задействовано более 20 строителей. Проводятся монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Работы в графике», — сообщил глава ведомства Александр Туровский.

По его словам, завершить строительство нового корпуса школы планируется в 2027 году. Согласно проекту, в новом здании общей площадью около 9,5 тыс. кв. м разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, библиотечно-информационный центр, а также административные и вспомогательные помещения. Он рассчитан на 300 учеников.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.