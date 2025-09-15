Строители начали благоустраивать территорию нового детского сада в Щелкове

Строительство нового детского сада вблизи улицы Неделина в Щелкове на 240 воспитанников завершится в ближайшее время, до конца текущего года его введут в эксплуатацию. Вскоре строители начнут монтаж игрового оборудования и озеленение, завершат работы по устройству проезда для спецтехники, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На объекте задействовано более 80 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся фасадные и отделочные работ, монтаж витражей, электромонтажные работы, укладка напольной и настенной плитки, установка дверей. Сейчас рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории — обустраиваются детские площадки с теневыми навесами, начался монтаж пешеходных дорожек, озеленение территории», — уточняется в сообщении.

Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,5 тыс. кв. м в микрорайоне Щелково-7 будет вмещать 240 воспитанников. В его составе будут групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла, кабинеты логопеда. Также будут созданы все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.