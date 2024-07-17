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Строители активно работают на 7 корпусах ЖК «Аникеевский» в Красногорске

ЖК «Аникеевский» строят в городском округе Красногорск. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Сейчас ведутся работы по строительству детского сада для 315 малышей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Корпуса 19/1, 19/2 и 26 находятся на высокой стадии готовности. На данный момент завершаются работы по монтажу фасадов, дверных блоков и внутренней отделке. Одновременно с этим выполняется устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В корпусе 19/1 строители выполняют благоустройство.

В корпусе 22 завершаются кладочные работы, устройство кровли и фасадов, монтаж светопрозрачных конструкций и внутренняя отделка. Продолжается устройство внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, сетей связи, систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидения и тревожной сигнализации. Ведется монтаж лифтов.

В корпусе 21 ведутся кладочные работы, устройство кровли, фасадов, внутренняя отделка, монтаж лифтов. Выполнено более половины объема работ по остеклению. Продолжается устройство внутренних инженерных систем.

В корпусах 20/1 и 20/2 продолжаются устройство вертикальной гидроизоляции и каменная кладка.

В детском саду для 315 малышей ведутся работы по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и кладочные работы. Открытие детского сада запланировано в III квартале 2025 года.

ЖК «Аникеевский» расположится в Красногорске, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В первой очереди возводят 10 корпусов, три уже введены в эксплуатацию.

Комплекс находится в 12 км от МКАД по-скоростному Новорижскому шоссе. Недалеко от объекта расположена станция МЦД-2 «Аникеевка». Здесь постоянно курсируют современные поезда, на них можно с комфортом доехать до станций метро «Волоколамская» и «Тушинская».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.