Столица выставила на торги 23 машино-места в районе Гольяново

На городских аукционах в Москве доступно 23 машино-места на Щелковском шоссе. Площадь парковочных пространств варьируется от 11 до 32,3 квадратного метра, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Покупка собственного машино-места не только повышает уровень комфорта автовладельца, но и может обеспечить больше безопасности для транспортного средства. Выбрать парковочные пространства на подземных стоянках жилых домов и в отдельно стоящих паркингах можно на Инвестиционном портале Москвы. Например, в восточной части столицы на аукционах сейчас доступно 23 машино-места по адресу: Щелковское шоссе, дом 61. Прием заявок завершится с 28 августа по 3 сентября, а торги пройдут с 9 по 15 сентября», — уточнил Пуртов.

Всего за первые два квартала текущего года было реализовано 23,5 тыс. кв. м парковочной площади. Правила участия в торгах за машино-места такие же, как и для другой городской недвижимости. Процедура проходит онлайн и требует только регистрации на электронной торговой площадке «Росэлторг» и наличия квалифицированной электронной подписи.

Приобрести парковочное место на аукционе могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.