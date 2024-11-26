Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве достигла почти 75% от зарплат

В ноябре в Москве цена долгосрочной аренды однокомнатной квартиры достигла 73,4% от уровня средних зарплат, предлагаемых жителям столицы. Съем жилья стал финансово затруднительным для многих людей, сообщает РБК .

Данные подсчитаны на основе цен предложения аренды квартир и предложения зарплаты. При текущих ставках москвичи тратят на аренду квартир больше 57% от получаемого дохода.

Это происходит из-за роста арендных ставок, опережающего темпы роста зарплат. В результате доля затрат на съем квартир в общем объеме ежемесячных доходов за два года выросла в 1,2 раза.

По данным Мосстата, средняя начисленная зарплата (до вычета НДФЛ) за сентябрь составила 145,7 тыс. руб. На руки работник получает почти 127 тыс. руб. Начисленные средние зарплаты в столице выше, чем предлагаемые.

По оценкам hh.ru, средняя зарплата, предлагаемая в Москве, за последние два года выросла почти на 40%, до 98,3 тыс. руб. в ноябре 2024 года. По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя арендная ставка на однушку площадью 37,5 кв. м в Москве увеличилась до 72,2 тыс. руб.

Также растут и ставки по рыночной ипотеке. При этом дешевеет краткосрочная аренда жилья.

Ранее стало известно, что в России цены на вторичное жилье постепенно начали расти. Квадратный метр достиг отметки 147,1 тыс. рублей.