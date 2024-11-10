Стоимость аренды квартир в российских городах начала снижаться

За прошедший месяц стоимость долгосрочной аренды квартир на ведущих рынках недвижимости России снизилась на 1–6%. Это связано с сезонным снижением спроса и увеличением числа доступных вариантов, сообщает «Коммерсант» .

В настоящее время на рынке появляются инвестиционные квартиры, приобретенные в период активного ипотечного кредитования, а также недвижимость, которую не удается продать.

По данным «ЦИАН.Аналитики», в ноябре средняя цена долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях составила 32,9 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатных — 47,4 тыс. рублей. За месяц стоимость аренды «однушки» снизилась на 1%, а двухкомнатных — на 2%.

Наибольшее падение цен по сравнению с октябрем наблюдалось в Красноярске. Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась до 27,9 тыс. рублей в месяц (- 8%). В Ростове-на-Дону «однушки» в среднем подешевели до 29,7 тыс. рублей в месяц (- 7%), в Москве — до 70,9 тыс. рублей (- 1%), а в Петербурге — 44,5 тыс. рублей (- 3%).

Ожидается, что снижение средних цен на рынке недвижимости будет продолжаться как минимум до конца текущего года.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, что произойдет с ценами на жилье в конце осени. По его словам, изменения начнутся только с конца декабря.