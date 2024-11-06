Стало известно, как изменятся цены на арендное жилье к концу осени

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, что произойдет с ценами на жилье в конце осени. По его словам, изменения начнутся только с конца декабря, сообщает Life.ru .

С наступлением конца осени наблюдается регулярное снижение цен на аренду жилья. Рынок возвращается к спокойствию после активного лета с высоким спросом. Тем не менее, в этом году снижение составило всего лишь несколько сотен рублей. Руководитель сервиса «Яндекс Аренды» Роман Жуков отметил, что по результатам октября медианная цена аренды в больших городах достигла следующих показателей: 31 000 рублей за студию (+24% по сравнению с прошлым годом), 34 000 рублей за однокомнатную квартиру (+36,1% за год), 44 000 рублей за двухкомнатную квартиру (+26,3% за год) и более 60 000 рублей за трехкомнатную (+18,5% за год).

Рынок аренды находится на этапе изменений, что отражается на всех его участниках. В ближайшие месяцы спрос на арендное жилье будет оставаться высоким, даже в период традиционного затишья, поскольку арендные ставки все еще ниже ипотечных выплат по новым условиям. Для многих аренда оказывается более экономически выгодной.

Жуков акцентировал внимание на еще одном важном моменте — внедрении технологий. Современные арендодатели применяют цифровые решения, которые упрощают процесс аренды и поиска недвижимости. Виртуальные экскурсии, онлайн-управление арендой и удаленные просмотры — эти инновации стали весьма популярными. С их помощью можно легко найти подходящее жилье или арендовать квартиру из любой точки мира.

«До конца осени ситуация не поменяется. Цены на аренду ликвидных квартир и ИЖС будут предлагаться в текущем ценовом коридоре. А с конца декабря цены на аренду квартир начнут корректироваться с незначительным снижением — люди на новогодние каникулы будут стремиться уехать домой», — отметил Максим Лазовский.

Он добавил, что на ИЖС, напротив, будет наблюдаться рост цен. В частности, это касается краткосрочной аренды недвижимости, обладающей развитой инфраструктурой. Непосредственно перед наступлением Нового года стоимость может увеличиться на 150–200% из-за сезонного спроса, заключил эксперт.