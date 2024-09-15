Стоимость аренды квартир в крупных городах РФ подскочила из-за повышенного спроса
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Средняя стоимость аренды квартир в крупных городах России в сентябре существенно увеличилась на фоне повышенного спроса со стороны тех, кто отложил приобретение собственного жилья, пишет «Коммерсант».
По данным компании «ЦИАН.Аналитика», средняя цена аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках страны выросла на 7% по сравнению с августом — до 33,6 тыс. рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 6% — до 49,4 тыс. рублей.
Согласно оценке компании «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 17 крупнейших городах за месяц увеличилась на 3,2% — до 31 тыс. рублей, двухкомнатных — на 3,7%, до 38,4 тыс. рублей.
Наибольший рост цен зафиксирован на рынке Красноярска, где средняя стоимость аренды всех типов жилья выросла на 19,6% — до 27,7 тыс. рублей.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает такую динамику с высоким спросом со стороны потребителей, которые отложили покупку недвижимости в ипотеку. Кроме того, на рынок активно выходят квартиры инвесторов и собственников, решивших поднять арендные ставки.
Эксперт ожидает, что до конца высокого сезона цены вырастут еще на 6-8%, после чего возможна некоторая коррекция вниз по мере увеличения предложения на рынке аренды.