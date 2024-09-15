Стоимость аренды квартир в крупных городах РФ подскочила из-за повышенного спроса

Аналитик Попов: цены на аренду квартир вырастут еще на 6-8%

Средняя стоимость аренды квартир в крупных городах России в сентябре существенно увеличилась на фоне повышенного спроса со стороны тех, кто отложил приобретение собственного жилья, пишет «Коммерсант» .

По данным компании «ЦИАН.Аналитика», средняя цена аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках страны выросла на 7% по сравнению с августом — до 33,6 тыс. рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 6% — до 49,4 тыс. рублей.

Согласно оценке компании «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 17 крупнейших городах за месяц увеличилась на 3,2% — до 31 тыс. рублей, двухкомнатных — на 3,7%, до 38,4 тыс. рублей.

Наибольший рост цен зафиксирован на рынке Красноярска, где средняя стоимость аренды всех типов жилья выросла на 19,6% — до 27,7 тыс. рублей.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает такую динамику с высоким спросом со стороны потребителей, которые отложили покупку недвижимости в ипотеку. Кроме того, на рынок активно выходят квартиры инвесторов и собственников, решивших поднять арендные ставки.

Эксперт ожидает, что до конца высокого сезона цены вырастут еще на 6-8%, после чего возможна некоторая коррекция вниз по мере увеличения предложения на рынке аренды.