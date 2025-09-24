Стартовал капремонт дошкольного отделения здании школы № 6 в Балашихе

В здании дошкольного отделения школы № 6 в мкр. Саввино на улице 1 Мая, дом № 6 начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители подрядной организации ООО СК «Молния» ведут демонтажные работы.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 15 рабочих и 1 единица техники. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 1 216,3 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и прилегающей территории.

Обновленное дошкольное учреждение откроется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.