Старики-разбойники: как не погореть на покупке квартиры у пенсионеров

Юрист: при покупке квартиры у пожилых надо запрашивать справки на вменяемость

При покупке недвижимости у пенсионеров стоит запросить ряд справок, которые обезопасят сделку. Также лучше ее проводить через нотариуса, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Ранее СМИ писали, что покупка квартиры у столичной старушки обернулась для москвича финансовой потерей. В 2019 году он приобрел жил площадь, площадью 45 кв. м за 5 млн рублей у своей пожилой соседки. Внезапно для покупателя бабуля передумала и в 2022 году заявила, что она не отдавала отчет своим действиям в силу умственной отсталости.

В итоге суд встал на сторону пенсионерки и вернул ей квартиру. Мужчина остался без приобретенной недвижимости, и деньги ему не возвратили, также как и около 1 млн рублей, которые он вложил в ремонт жилья.

«В первую очередь покупателю нужно запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансера. Также стоит обратиться в службу опеки и попечительства, для получения информации, не является ли гражданин недееспособным лицом. Чтобы минимизировать риски сделку стоит проводить через нотариуса, хотя и такой способ не защищает на 100%», — советует Костин.

Собеседник отметил, что если в суде получится доказать умысел женщины на сокрытие своей болезни и последующее целенаправленное оспаривание сделки, то у мужчины есть шанс вернуть деньги за покупку квартиры.

Ранее РИАМО подробно разбирал с какими опасностями и подводными камнями можно столкнуться при сделках с недвижимостью.