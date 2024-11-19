Глава Ленинского округа проверил ход строительства учреждений в ЖК «Зеленые Аллеи»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с жителями жилого комплекса «Зеленые Аллеи» проверил ход строительства детского сада на 155 мест и школы, рассчитанной на 1225 учащихся. Готовность дошкольного учреждения составляет 30%, школы — 8%. Об этом сообщаем пресс-служба главы городского округа.

«После встречи по вопросам ремонта фасада 17-го дома проверили с жителями ход строительства детского сада на 155 мест и школы на 1225 мест в ЖК „Зелёные Аллеи“. В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа и парапета кровли и устройству железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность объекта составляет 30%. В школе на данный момент здесь устраивают фундамент, армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Он добавил, что открыть детский сад планируется к 1 сентября 2025 года, а школу — в первом квартале 2026 года.

«Забота о подрастающем поколении является приоритетной задачей. Уверен, что новые образовательные учреждения позволят не только разгрузить существующую инфраструктуру жилого комплекса, но и дополнительно открыть возможности для разнопланового развития детей в шаговой доступности», — заключил Каторов.

В 2024 году в подмосковном Ленинском городском округе были открыты 3 школы и 3 детских сада. До конца текущего года будут достроены ещё 6 образовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев