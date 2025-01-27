Стало известно, почему ипотечный стандарт не повлиял на рынок недвижимости

Ипотечный стандарт, запущенный Центробанком 1 января 2025 года, не подразумевает наказаний за его нарушения. Именно по этой причине сейчас на рынке фактически не произошло никаких изменений. Банки и застройщики до сих пор продолжают выдавать субсидированную ипотеку, а клиенты продолжают ее оформлять, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

«Из всех системно-значимых банков в конце декабря в преддверии запуска ипотечного стандарта лишь один банк отменил субсидирование и вернул первый взнос на уровень 20% от стоимости недвижимости. При этом, по кулуарной информации, в данном банке идет большое количество отказов по льготным программам, так как он не стремится массово выдавать такие кредиты, и ранее заявил, что классические льготные программы для него невыгодны. Остальные же банки продолжают работать в прежнем режиме с субсидированными программами», — прокомментировал ситуацию Чурилов.

Наказание за неисполнение ипотечного стандарта ЦБ РФ планирует вводить с апреля, и тогда рынок должен начать меняться, но непонятно, в какую сторону будут направлены эти изменения, подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас сложно говорить, выиграет или проиграет конечный потребитель в случае запрета таких сделок. С одной стороны, будет возможность купить квартиру без удорожания, но, с другой стороны, если будет увеличен первый взнос или будет большое количество отказов в банках, то такая возможность возникнет далеко не у всех.\

Далеко не все граждане могут внести 50% от стоимости квартиры в качестве первого взноса и не так много клиентов, которых можно назвать идеальными для банков.

При этом очевидно, и на это указывает Минстрой РФ, что введение ограничений по субсидированию сделок приведет рынок к провалу, который негативно скажется на застройщиках, возможно даже приведет к банкротствам некоторых из них. А после этого подобное решение зацепит еще другие, смежные отрасли, работающие на благо строительного сектора.

Минстрой предложил оставить ипотеку от застройщиков, которая, согласно новому ипотечному стандарту, введенному в РФ с 1 января 2025 года, должна быть запрещена.