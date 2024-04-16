Стало известно, какую недвижимость будут делить наследники Кунгурова

После смерти Кунгурова осталась квартира на Зоологической улице в Москве

Оперный певец Евгений Кунгуров, покончивший с собой 8 апреля, владел недвижимостью в Москве. В столице у народного артиста РФ осталась квартира на Зоологической улице, сообщает aif.ru .

На Зоологической улице у Кунгурова была двушка. Именно там, по словам продюсера Сергея Дворцова, и нашли тело артиста.

«Остальное (жилье — ред.), я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», — сказал продюсер.

Кунгуров был зарегистрирован в московском районе Марфино. Предположительно, здесь покойный артист снимал жилье.

Фактически Евгений Кунгуров был прописан в поселке Гагаринский Свердловской области.