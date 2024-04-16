Стало известно, какую недвижимость будут делить наследники Кунгурова
После смерти Кунгурова осталась квартира на Зоологической улице в Москве
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Оперный певец Евгений Кунгуров, покончивший с собой 8 апреля, владел недвижимостью в Москве. В столице у народного артиста РФ осталась квартира на Зоологической улице, сообщает aif.ru.
На Зоологической улице у Кунгурова была двушка. Именно там, по словам продюсера Сергея Дворцова, и нашли тело артиста.
«Остальное (жилье — ред.), я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», — сказал продюсер.
Кунгуров был зарегистрирован в московском районе Марфино. Предположительно, здесь покойный артист снимал жилье.
Фактически Евгений Кунгуров был прописан в поселке Гагаринский Свердловской области.