Стало известно, какие квартиры предпочитают зиллениалы

Молодые покупатели до 35 лет (зиллениалы) становятся ключевой аудиторией на рынке новостроек, делая ставку на комфорт, функциональность и готовность к переезду, рассказали РИАМО представители «НДВ Супермаркет Недвижимости» и группы «Родина».

Поколение зиллениалов — людей, рожденных в 1990–1999 годах, — формирует устойчивый спрос на жилье с форматом «все рядом». Это как правило социально активные горожане, часто работающие удаленно и не привязанные к конкретной локации. Они выбирают квартиры в современных жилых комплексах, где под рукой есть магазины, кафе, спортзалы и зеленые зоны, а сам переезд не требует лишних затрат времени и денег.

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», 55% зиллениалов выбирают двухкомнатные квартиры, 30% — студии, 10% — однокомнатные. Большинство сделок приходится на сегмент комфорт-класса с отделкой от застройщика.

«На фоне высоких ставок около 45% покупателей до 35 лет переориентировались на программы рассрочки. Вторичный рынок они рассматривают все реже — в приоритете именно современные новостройки с развитой инфраструктурой», — уточнила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Группа «Родина» также фиксирует устойчивый рост доли молодых покупателей в своих проектах. По словам совладельца и сооснователя компании Антона Винера, на зиллениалов приходится уже более 30% всей аудитории.

«Около 58% из них — женщины, две трети состоят в браке. Это поколение сознательно отказывается от стратегии „побольше и в ипотеку на 30 лет“ в пользу компактных и удобных решений. Для них жилье — не символ статуса, а часть повседневного сценария: место, где можно жить, работать, отдыхать и восстанавливаться», — отметил Винер.

Он добавил, что при выборе проекта все большую роль играет благоустройство. Молодые покупатели обращают внимание не только на планировку и локацию, но и на наличие цифровой, спортивной и образовательной инфраструктуры.