Стало известно, как в СССР перемещали многоэтажки вместе с жильцами

В 1930-е годы, в период стремительной перестройки Москвы, советские инженеры применяли уникальные технологии для перемещения многоэтажных домов, не причиняя неудобств их жителям, сообщает Life.ru .

Впервые идея перемещения зданий возникла еще в XV веке в Италии. Однако именно в СССР она получила массовое распространение в рамках масштабного градостроительного плана.

По словам экспертов, к середине 1930-х годов советские строители отработали эффективные методики передвижения даже высотных домов. Процесс занимал в среднем от одного дня до недели и включал в себя установку железной рамы по периметру здания, его плавное отделение от фундамента при помощи домкратов, укладку шпал и катков для безопасного «перекатывания».

При этом жильцы многоэтажек оставались в своих квартирах на протяжении всего «переезда», не ощущая никаких неудобств — свет, вода и другие коммуникации работали без перебоев. Как отмечалось в советской прессе, иногда людей даже не предупреждали о предстоящем перемещении, и они просыпались уже на новом месте.