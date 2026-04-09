Стали известны тренды устойчивых решений в зеленом строительстве

Текущий, 2026 год принес строительной отрасли сразу несколько значимых перемен: принятие межгосударственного ГОСТа для «зеленых» многоквартирных домов, беспрецедентные объемы возведения энергоэффективного жилья и активное продвижение отечественной системы экологической сертификации. Один из ключевых научных центров страны, который формирует нормативную базу и занимается собственными экспериментальными проектами в этой области, — это НИУ МГСУ.

Новый ГОСТ 35329–2026: зеленая сертификация выходит на межгосударственный уровень

Март 2026-го запомнится строительной сфере важным нормативным шагом: в России утвердили новый межгосударственный стандарт для МКД, возводимых по «зеленым» принципам. Документ получил обозначение ГОСТ 35329–2026 и начнет действовать уже с 1 июля, придя на смену национальному ГОСТ Р, который применялся с 2022 года.

Над созданием стандарта трудились «ДОМ.РФ» совместно с ФАУ «ФЦС» при содействии Минстроя России. В ближайшее время документ будет направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и ЕАЭС, чтобы они могли ввести его у себя. Для российских застройщиков и производителей стройматериалов это открывает выход на рынки соседних государств с едиными и четкими правилами.

Всего в ГОСТе содержится 58 оценочных критериев, из которых 35 являются обязательными. Среди них — высокий класс энергоэффективности (не ниже А), безбарьерная среда для маломобильных жильцов, качественное благоустройство придомовой территории, доступность социальных объектов и общественного транспорта в шаговой доступности, а также улучшенные показатели шумоизоляции и инсоляции квартир. Кроме того, стандарт вводит рейтинговую шкалу: дома могут получать уровни «Бронза», «Серебро» или «Золото».

Глава Минстроя Ирек Файзуллин так оценил значимость документа: «Новый межгосударственный стандарт задает единые критерии оценки „зеленых“ многоквартирных домов на всех этапах их жизненного цикла — с акцентом на энергоэффективность, качество среды проживания и прозрачные требования для рынка».

И первые итоги уже заметны. По сведениям Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на текущий момент 226 объектов в России уже отвечают базовым критериям уровня «Бронза».

Российский рынок: 40% новостроек — энергоэффективные

Согласно аналитике «ДОМ.РФ», в начале 2026 года в России строится почти 77 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья, которое относится к высоким классам энергетической эффективности — А, А+ и А++. Это внушительный объем, составляющий около 40% от всего жилищного строительства в стране (193,8 миллиона квадратных метров).

Что касается регионального распределения, то здесь уверенно лидируют столичные области и крупные промышленные центры. Первое место по площадям строящегося энергоэффективного жилья занимает Москва — 12,2 миллиона квадратных метров. За ней следует Московская область с показателем 4,2 миллиона. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область (2,3 миллиона), Тюменская область (2,1 миллиона квадратных метров) и Санкт-Петербург (1,8 миллиона кв. м).

Зеленая сертификация коммерческой недвижимости: бум ESG-строительства

2025 год ознаменовался заметным ростом интереса к экологической сертификации офисной недвижимости в России. По оценкам экспертов, только в третьем квартале общая площадь зданий, уже введенных или находящихся на стадии строительства с «зелеными» сертификатами, достигла 385 тысяч квадратных метров. Причем основная доля этого объема — 296 тысяч «квадратов» — приходится на строящиеся объекты.

Отечественная система экологической сертификации «Клевер», разработанная ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП при участии «ДОМ.РФ», уже может похвастаться первыми громкими примерами. В октябре 2025 года деловой квартал «Сколково Парк» получил высший уровень — «Бриллиантовый», а историческое здание «Военторга», аутлет «Белая дача» и бизнес-центр «Белые сады» удостоились «Платиновых» сертификатов.

Отдельного внимания заслуживает опыт штаб-квартиры «Яндекса»: она прошла полный цикл сертификации — от проектной документации (ей присвоен «Платиновый» рейтинг) до внутренней отделки («Золотой»). Это один из самых показательных примеров комплексного подхода к экологичности коммерческой недвижимости в России.

Научный вклад НИУ МГСУ в развитие зеленого строительства

Одним из ведущих научных центров страны в сфере зеленого строительства по праву считается Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. Одна из разработок вуза — создание биостойкого материала из растительных волокон, который можно использовать для теплоизоляции внутренних стен зданий, что позволит экономить энергию на отоплении и кондиционировании. Полученный материал может широко применяться в индивидуальном жилищном и малоэтажном строительстве. Также в НИУ МГСУ действует совместная российско-китайская научная лаборатория в рамках инициативы «Один пояс — один путь» по теме «Зеленое здание». Лаборатория активно продвигает инновационные материалы для зеленого строительства. Ее цель — системно внедрять «зеленые» технологии в строительной отрасли.

Один из самых ярких экспериментальных проектов НИУ МГСУ — создание карбонового полигона на одном из зданий в Москве. В его основе лежит концепция вертикального озеленения фасадов, разработанная в соответствии с «зеленым» ГОСТом, который также ранее подготовили специалисты университета.

Растения разместятся на крыше, стилобате, в нишах и на балконах по всему фасаду 20-этажного дома. Ученые получат возможность в реальном времени отслеживать, как меняется состав атмосферного воздуха, микроклимат и общие условия жизни людей в непосредственной близости от такого «зеленого» фасада. Ключевая задача проекта — наглядно продемонстрировать эффективность вертикальных насаждений для здоровья человека в условиях плотной городской застройки.

Материал подготовлен при участии специалистов НИУ МГСУ в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».