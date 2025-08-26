Стали известны округа-лидеры по выставленным объектам на торги в Подмосковье

С 18 по 22 августа в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 111 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Можайский, Истра, Волоколамский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Можайском округе — более 70 лотов, в округе Истра — более 130 лотов, а в Волоколамском округе — более 60 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в деревне Курово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 200 тыс. рублей в год.

С начала года победителям аукционов уже были переданы:

в Можайском округе в аренду сдали 79 земельных участков, в собственность — 21 земельный участок;

в Истре в аренду — 178 земельных участков, в собственность — 13 земельных участков;

в Волоколамском округе в аренду — 85 земельных участков, в собственность — 30 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.