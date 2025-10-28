Стали известны объекты, которые выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 20 по 24 октября в Московской области на торги выставили 148 объектов, из которых 60 земельных участков — в аренду, 71 земельный участок — на продажу, 6 нежилых помещений - в аренду, 7 нежилых помещений — на продажу, 2 объекта — под недропользование и 2 объекта — под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Ступино сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью чуть больше 10 соток, расположенный в деревне Шматово. Начальная цена — 38 916,21 руб/год. В городском округе Кашира можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 11,6 соток, расположенный в деревне Ледово. Начальная цена — 509 133,33 руб.

Для бизнеса также есть новые предложения: в муниципальном округе Шаховская сдается в аренду земельный участок под производственную деятельность, в городском округе Ступино на торгах в аренду земельный участок под склад, а также в муниципальном округе Шаховская проходят торги по продаже нежилого помещения.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.