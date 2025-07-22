Стал известен топ-3 округа Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 14 по 18 июля комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлен 121 объект. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Рузский, Шаховская, Дмитровский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Рузском м. о. — более 160 лотов, в м. о. Шаховская — более 50 лотов, а в Дмитровском м. о. — более 350 лотов.

Так, например, в Дмитровском муниципальном округе выставлен на торги земельный участок в собственность для индивидуального жилищного строительства, площадью 10 соток, расположенный в поселке Новосиньково. Начальная цена на торгах составляет — 873 180 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Рузском м. о. в аренду 116 земельных участков, в собственность 23 земельных участка;

в м. о. Шаховская в аренду 103 земельных участка, в собственность 34 земельных участка;

в Дмитровском м. о. в аренду 30 земельных участков, в собственность 46 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.

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