Стадион для регби откроют в Щелкове в сентябре 2024 года
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Стадион для игры в регби в поселке Монино городского округа Щелково откроют в сентябре текущего года, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов.
«Регбийный стадион строится более 10 лет», — сказал Абаренов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день строительная готовность I этапа составляет — 100%, а II — 89,4%.
Министр добавил, что в настоящее время решается вопрос с элетронным табло для нового стадиона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе региона отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.