сегодня в 13:59

Стадион для регби откроют в Щелкове в сентябре 2024 года

Стадион для игры в регби в поселке Монино городского округа Щелково откроют в сентябре текущего года, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов.

«Регбийный стадион строится более 10 лет», — сказал Абаренов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день строительная готовность I этапа составляет — 100%, а II — 89,4%.

Министр добавил, что в настоящее время решается вопрос с элетронным табло для нового стадиона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе региона отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.