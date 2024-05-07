Стадион «Авангард» в Коломне капитально отремонтировали более чем наполовину

В Коломне продолжается капитальный ремонт стадиона «Авангард». Общая строительная готовность составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства стройкомплекса.

«В настоящее время завершено строительство футбольного поля с подогревом. Его размер — 60 на 120. Завершаются работы на «Северной» и «Южной» трибунах», — уточняется в сообщении.

Стадион «Авангард» построили в 1958 году. Здесь традиционно проходили главные городские мероприятия. В рамках капремонта подрядчика заменить инженерные сети, покрытия легкоатлетического ядра, ограждения. Также будет выполнена комплексное благоустройство территории и озеленение.

Обновленный спортивный стадион будет полностью соответствовать единому современному стандарту, применяемому при строительстве новых спортивных сооружений Подмосковья.

Общая площадь объекта составляет 4,4 тыс. кв. метров.

Завершить капитальный ремонт должны уже этой осенью.

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