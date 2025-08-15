Средняя цена на жилье в Москве выше, чем в Анкоридже на Аляске

«Метриум»: квартиры в Москве в среднем стоят на 12,5% дороже, чем в Анкоридже

Анкоридж — крупнейший город на Аляске, в котором проживают более 287 тыс. человек. Цены на жилье там высокие, однако российская столица обгоняет его по этому показателю, сообщает РБК .

В среднем жилье на Аляске стоит около 31,6 млн руб. В Анкоридже этот показатель больше, чем в целом в штате. Квартиры там стоят около 32,4 млн руб.

Студию площадью около 20 кв. м можно приобрести в городе за 28 млн руб. Однокомнатная квартира площадью 30 кв. м обойдется покупателю в 28,1 млн руб. «Двушка» будет стоить 51,4 млн руб. «трешка» — 65,4 млн руб.

При этом, по данным компании «Метриум», квартиры и апартаменты на первичном рынке Москвы в среднем стоят 36 млн руб. Это на 12,5% больше, чем в Анкоридже.

По словам экспертов, квартиры в Москве стоят дороже из-за большого числа премиальных и элитных новостроек, которые влияют на статистику.

15 августа в Анкоридже пройдут переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они начнутся в 11:00 по местному времени, по Москве это 22:00.