Средняя стоимость жилья в новостройках за последние 5 лет выросла в 2 раза

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как часто ожидание «лучшего времени» для покупки жилья оборачивается финансовыми потерями. По данным опроса, каждый пятый россиянин, откладывавший покупку квартиры (18%), впоследствии пожалел о своем решении.

Наиболее популярная причина сожалений — упущенная выгода от более привлекательных условий ипотеки. Об этом сообщил каждый пятый (10%) из тех, кто откладывал покупку. Другие 5% сожалеют о своем решении из-за значительно выросших цен на жилье. Еще 3% жалеют, что упустили возможность, хотя имели на тот момент финансовые ресурсы.

Исследование показало также, что каждый десятый (10%) успел выгодно приобрести квартиру до подорожания, а 3% все равно совершили покупку позже, хотя и не так выгодно, как хотели бы. Каждый пятый при этом отмечает, что подорожание его никак не коснулось, так как денег на первоначальный взнос все равно не было (20%).

«По данным экспертов, стоимость квартиры в новостройке в среднем по России увеличилась на 5,3% за первые шесть месяцев 2025 года, а средняя стоимость за последние пять лет выросла в два раза. При неизбежном росте цен, недвижимость остается наиболее привлекательным для россиян инструментом инвестиций и сохранения активов: 23% россиян предпочитают вкладывать деньги в жилую, а 18% — в коммерческую недвижимость», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

При этом половина опрошенных (49%) не жалеют об упущенных выгодах: те, кто уже имеет квартиру в собственности (34%) и те, кому она не нужна (15%).