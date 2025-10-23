Средняя стоимость аренды загородного дома в России составила 97,5 тысяч рублей

Специалисты подвели итоги теплого сезона на рынке долгосрочной аренды загородных объектов. С мая по сентябрь предложение домов в РФ увеличилось на 24% к 2024 году. В среднем стоимость аренды загородного жилья по итогам мая-сентября составила 97,5 тыс. рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».

Выбор таунхаусов повысился на 29%, домов — на 28%, коттеджей — на 10%, дач — на 7%. Самую большую долю в структуре предложения заняли дома — 76% от общего объема.

Год к году предложение такой недвижимости увеличилось в 32 из 38 регионов страны, попавших в исследование. Больше всего предложение выросло в Липецкой области (в 2,1 раза), Ставропольском крае (+59%), Алтайском крае (+52%), Волгоградской области (+47%), Дагестане (+44%), Татарстане (+43%) и Ростовской области (+42%).

Самые объемные предложения загородных объектов для долгосрочной аренды по итогам теплого сезона были в Подмосковье (доля составила 26%), Краснодарском крае (15%), Ленинградской области (8%), Дагестане (4%) и Ростовской области (3%).

Интерес к долгосрочной аренде загородного жилья по сравнению с теплым сезоном прошлого года в среднем по РФ остался на том же уровне. Рост местами наблюдался в сегментах таунхаусов (+9%), дач (+6%) и домов (+3%). Чаще всего россияне интересовались арендой домов, на них пришлось 84% от общего объема спроса.

Среди российских регионов интерес к долгосрочной аренде загородного жилья год к году вырос в 27 из 38 рассматриваемых субъектов. Самая заметная динамика была в Алтайском крае (рост в 3,9 раза), Вологодской области (в 2,7 раза), Кемеровской области (в 2,1 раза), Липецкой области (+97%), Удмуртии (+61%), Красноярском крае (+59%), Волгоградской области (+53%), Ставропольском крае (+52%). В Подмосковье интерес вырос на 2%, в Ленинградской области — на 8%.

Стоимость и площадь

В среднем в России стоимость аренды загородного жилья по итогам мая-сентября составила 97,5 тыс. рублей в месяц. Самыми доступными регионами стали Дагестан (18,4 тыс. рублей), Ивановская область (29,9 тыс. рублей) и Омская область (31,5 тыс. рублей). Самые высокие цены отмечены специалистами в Подмосковье (169 тыс. рублей), Тверской области (145 тыс. рублей), Калининградской области (114 тыс. рублей) и Ленинградской области (104 тыс. рублей).

«Средняя стоимость аренды во многом зависит от того, объекты какого типа преобладают в предложении. Так, аренда дачи этим летом обходилась в 3,5 раза дешевле таунхауса. На цену также влияет размер объектов», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По его словам, в Подмосковье летом средняя площадь всей загородной недвижимости была свыше 160 кв. м, так как на западном направлении представлены десятки элитных домов площадью от 1 тыс. «квадратов».

«Что касается роста интереса к долгосрочной аренде загородных объектов в подавляющем большинстве регионов — мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда перед покупкой своего загородного дома для постоянного проживания люди устраивают тест-драйв формата, чтобы понять, подходит ли он их стилю жизни», — заключил Каменев.

