сегодня в 21:03

Средний размер ставок по ипотеке в США упал до минимума с апреля

В США ставки по долгосрочной ипотеке упали на 5 базисных пунктов на прошлой неделе. Это минимальный показатель с начала апреля, сообщает «Интерфакс» .

Средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам составила 6,64% годовых. Неделей ранее она была на уровне 6,69%.

Данная ставка предусматривает покупку недвижимости на сумму до 806,5 тыс долларов. В прошлом году она составляла 6,43%.

При этом число заявок на ипотеку в Штатах на прошлой неделе снизилось на 1,2%. Неделей ранее снижение было всего 0,5%.

Ранее эксперт спрогнозировал рост интереса к ипотеке в России при снижении ставок до 14–16%. Пока что россияне чаще используют рассрочки и альтернативные сделки.