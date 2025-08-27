Апрелев спрогнозировал рост интереса к ипотеке при снижении ставок до 14–16%

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что спрос на ипотеку в России восстановится, если ставки снизятся до 14–16%. Сейчас россияне чаще используют рассрочки и альтернативные сделки, сообщает Общественная Служба Новостей .

К концу лета 2025 года на рынке недвижимости отмечается оживление во всех сегментах. Растет активность как на рынке аренды, так и при покупке жилья на первичном и вторичном рынках. Однако ипотека остается маловостребованной из-за высоких процентных ставок. Большинство покупателей предпочитают рассрочки от застройщиков или обмен старого жилья на новое.

Константин Апрелев сообщил, что спрос на аренду увеличился примерно в полтора раза. По его словам, с августа ожидается рост цен на аренду на 10–15% до октября включительно, после чего зимой ставки начнут снижаться. Весной и в первой половине лета падение продолжится, а к концу июля — началу августа цены снова пойдут вверх.

На вторичном рынке также наблюдается рост активности — примерно на 40%. При этом значительная часть сделок совершается за счет альтернативных схем: продавцы реализуют свою недвижимость для покупки нового жилья большей площади или в другом районе. Аналогичная тенденция отмечается и на первичном рынке, где большинство сделок проходит с использованием рассрочек. Апрелев подчеркнул, что такие договоры несут риски для обеих сторон, поскольку часто не регистрируются в Росреестре и не всегда содержат механизмы защиты.

Эксперт отметил, что весной 2025 года до 30% договоров рассрочки расторгались до внесения очередного платежа. Что касается ипотеки, Апрелев считает, что интерес к ней вернется только при снижении ставок до 14–16%. После повышения ставок выше этого уровня в 2023 году количество желающих взять ипотеку резко сократилось.

Апрелев добавил, что если Центробанк снизит ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, активность на вторичном рынке может существенно вырасти уже к концу сентября.