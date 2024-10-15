Средний чек при покупке товаров для ремонта в сентябре 2024 года вырос на 22,5%

«Коммерсант»: делать ремонт в квартире стало дороже на 11%, чем в 2023 году

Средний чек при покупке изделий для ремонта квартир и проведения строительных работ в сентябре 2024 года в РФ вырос на 22,5% по сравнению с 2023. Такая продукция подорожала из-за увеличения спроса со стороны людей, купивших жилье по льготной ипотеке и получивших ключи от квартир, пишет « Коммерсант ».

Чтобы отремонтировать двухкомнатное помещение площадью 55 «квадратов», в 2024 году придется заплатить около 2,2 млн рублей. Отделка в «трешке», площадь которой 73 «квадрата», будет стоить 3 млн рублей.

По информации Росстата, стоимость строительных материалов и ремонта квартир за год увеличилась на 8-11%. Цены выросли из-за спроса. Дело в том, что отделку активно начали делать те, кто купил имущество по льготной ипотеке несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что выровнять стены в квартире можно двумя способами: визуальным и по маякам. Первый подойдет для помещений с декоративной отделкой. Второй пригодится, если нужно добиться идеально ровной поверхности.