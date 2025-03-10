Средние ставки по ипотеке в России снизились почти на 1 процентный пункт

Почти весь прошлый год рыночные ставки по ипотеке росли и достигли 29%. Однако в марте 2025 года показатель снизился на 0,8–0,86 п. п., сообщает РБК .

Снижение произошло за неделю — с 3 по 9 марта. В сегменте новостроек — на 0,8 п. п., на вторичном рынке — на 0,86 п. п. Еженедельный отчет ЕИСЖС основан на предложениях по ипотеке топ-20 банков страны.

С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке в зависимости от первоначального взноса, ВТБ внес коррективы и уменьшил ставки по комбинированным программам, а «Транскапиталбанк» — на вторичное жилье.

Эксперты считают, что снижение ставок указывает на охлаждение рынка. При этом ставки достигли предела, а значит и в будущем ожидается их снижение. Динамика ставок зависит не только он ключевой ставки, но и от действий участников рынка.

Ранее советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков раскритиковал льготные ипотеки. Помощь от государства должна выглядеть как частичная оплата платежей определенным семьям, а не как компенсация ставки.