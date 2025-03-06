Риелтор высказался против существования льготных ипотек

Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков раскритиковал льготные ипотеки. Помощь от государства должна выглядеть как частичная оплата платежей определенным семьям, а не как компенсация ставки.

«Ставка по ипотеке должна быть единой для всех, потому что за счет разницы в ставках произошел перекос — застройщики перевернули рынок: „первичка“ — недостроенный товар — стоит дороже „вторички“, потому что „на него особые условия по ипотеке“», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Барсукова, если государство вводит льготную программу, образуется нерыночный инструмент, который соответственно нерыночным способом должен регулировать цены для тех людей, кто им пользуется.

Также специалист упомянул, что застройщики изменили мировосприятие покупателей недвижимости. Сейчас люди думаю не о том, сколько стоит квартира, а сколько составит ежемесячный платеж за нее. Это позволяет застройщикам управлять стоимостями жилья.