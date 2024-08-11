Спрос на торговые и офисные площади в Москве и Петербурге растет

В Москве и Санкт-Петербурге специалисты отмечают высокий спрос торговых сетей на площади в ТЦ и объектах стрит-ритейла, сообщает «Коммерсант» .

При этом в целом по России показатель остается сниженным.

По мнению аналитиков CMWP, объем чистого поглощения торговых площадей (разница между проданными и арендованными и освобожденными площадями) в 2024 году в Московском регионе составит 490 тыс. кв. м, что станет рекордным с 2019 года. Вакантность уменьшится с 9% по итогам января-июня до 7,6%. Также заканчивается процесс замещения ушедших зарубежных арендаторов.

Как считает старший директор CMWP Андрей Шувалов, в популярных местах активно открываются универмаги и мультибрендовые магазины.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что в Санкт-Петербурге доля вакантных площадей к концу текущего года будет на относительно невысоком уровне — порядка 5%. В Северной столице появятся магазины новых брендов из Азии, которые пока еще представлены только в Москве.

Несмотря на общее оживление в данном секторе, выраженного повышения ставок не происходит.