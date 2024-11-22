сегодня в 18:02

Спортивный комплекс «Строитель» в поселке Селятино открылся после ремонта

В рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в поселке Селятино открылся после капитального ремонта МАУС «Спорткомбинат „Строитель“ имени В. Мышкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

Отремонтированы два зала и бассейны, кровля и входные группы, утеплен и обновлен фасад здания, проведена полная замена инженерных сетей и сантехники. Приобретено новое спортивное оборудование.

В универсальном зале уже занимаются спортсмены спортивной школы отделений художественной гимнастики, плавания, хоккея и футбола.

Для жителей округа работают секции настольного тенниса и ОФП в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час».

Сегодня в бассейне и малом зале приступили к занятиям спортсмены спортивной школы отделений плавания, дзюдо, армейского рукопашного боя и каратэ.

В обновленном дворце спорта ведётся дополнительный набор в отделения грэпплинга, волейбола и художественной гимнастики. Работают секции синхронного плавания, оздоровительного плавания, адаптивного плавания, «Аквааэробика».

На базе спортивного комплекса занимаются 387 спортсменов спортивной школы, в спортивных секциях занимаются более 300 человек, в рамках программ «Активное долголетие» и «Добрый час» занимаются более 120 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.