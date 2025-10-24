Спортивные объекты капитально отремонтируют в 11 округах Подмосковья в 2026 году

В 2026 году в Московской области будут проведены работы по капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитально отремонтируют спортобъекты в следующих округах:

Ступино: Стадион «Металлург»;

Одинцовский округ: Спортивный комплекс «Звезда», ФОК «Старый городок», Многофункциональный комплекс «Академия дзюдо»;

Сергиево-Посадский округ: Спортивный комплекс «Салют», Плавательный бассейн в г. Пересвет;

Балашиха: Стадион «Строитель», Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик»;

Богородский округ: Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя»;

Королев: Спортивный 4-х зальный корпус (СК «Вымпел»);

Красногорск: Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу;

Орехово-Зуевский округ: Физкультурно-оздоровительный комплекс (Спортивный корпус № 1 СШ «Феникс»);

Павловский Посад: Стадион «Филимоновский»;

Электросталь: Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь»;

Шаховская: Здание спорткомплекса (МАУ «Шаховской ДОК»).

«Также в этом году завершим капитальный ремонт стадиона «Полет» в Лыткарино, в Орехово-Зуево завершили капитальный ремонт стадиона «Торпедо». На территории Спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершилась реконструкция стадиона, а в Звенигороде продолжаем реконструкцию здания Академии дзюдо», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.