Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать соцобъекты в Макеевке

Московская область продолжает оказывать помощь подшефному региону — Донецкой Народной Республике, восстанавливая объекты социальной инфраструктуры. В 2025 году подмосковные строители проводят ремонт пищеблоков в 11 детских садах и школах города Макеевки, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

К 1 сентября ремонтные работы завершены в пяти школах: № 13, 41, 56, 80 и 99. В рамках капитального ремонта были проведены кровельные и фасадные работы, модернизация пищеблоков, обновление инженерных сетей и внутренняя отделка.

Работы также ведутся в шести детских садах: в садах № 29, 55, 82, 89 и 110 проводятся демонтажные работы, а в детском саду № 84 все работы уже завершены.

Стоит отметить, что в 2024 году подмосковные строители восстановили пищеблоки в 22 объектах города Макеевки. В текущем году работы ведутся на 11 объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.