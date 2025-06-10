Специалисты БТИ Подмосковья провели около 60 встреч с дачниками и владельцами гаражей

Специалисты БТИ Московской области организуют встречи с владельцами недвижимости, в том числе выезжая на территории садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, разъясняя особенности действующего законодательства и информируя о своих услугах. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Это не разовая акция, а наша постоянная практика. Почти ежедневно наши сотрудники выезжают к гражданам, чтобы на месте ответить на самые актуальные вопросы. Из 58 майских встреч 49 прошли в садовых товариществах и 9 — в гаражных кооперативах. Главная цель — помочь гражданам разобраться в вопросах постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и оформления прав на них, рассказать о возможности применения норм «дачной» и «гаражной» амнистий», — уточнила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Особый интерес у собственников вызывает возможность зарегистрировать права на садовые и жилые дома, гаражи, бани и другие постройки в упрощенном порядке. Сотрудники БТИ подробно рассказывают об изменениях в законодательстве, о процедуре подготовки документов, подчеркивая, что своевременное оформление — надежная гарантия защиты имущественных прав.

Актуальное расписание предстоящих выездных консультаций БТИ Московской области в СНТ и ГСК еженедельно публикуется по четвергам в официальном Telegram-канале ГБУ «БТИ Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.