Специалисты БТИ Подмосковья провели более 30 встреч в июне

За первый летний месяц проведено более 30 выездных мероприятий специалистами БТИ Подмосковья, как в муниципальных (Дмитровский, Истра, Можайский), так и городских (Богородский, Домодедово, Егорьевск, Королев, Котельники, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Химки) округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Выездные мероприятия в садоводческих и дачных некоммерческих товариществах и гаражно-строительных кооперативах — это важное направление нашей работы. Непосредственный диалог с гражданами дает возможность не только разъяснять нормы законодательства, но и оперативно реагировать на их запросы и ориентировать, куда и с какими документами обращаться для решения конкретной задачи», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Участие во встречах приняли около 1 000 человек. Среди них — председатели ГСК, СНТ и ДНТ, члены правлений и собственники участков, гаражей и строений.

Специалисты дали разъяснения о «дачной» и «гаражной» амнистиях, порядке оформления новых построек, проведении работ по уточнению границ земельных участков. Многие вопросы были решены на месте, на остальные граждане получили понятные инструкции по дальнейшим действиям и смогли оформить заявки на оказание услуг БТИ Московской области.

Информация о предстоящих выездных консультациях БТИ Московской области в СНТ и ГСК каждый четверг публикуется на официальном сайте ГБУ «БТИ Московской области» и в социальных сетях учреждения.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения через форму обратной связи и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.