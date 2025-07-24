Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи для консультаций в СНТ И ГСК
Фото - © БТИ Московской области
БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Мероприятия пройдут 25-27 и 29–31 июля в различных муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.
Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области»:
25.07.2025
- 12.00 — СНТ «Энергетик-2», м. о. Можайский, деревня Красновидово;
- 12.00 — СНТ «Вега», м. о. Можайский, деревня Красновидово;
- 12.00 — СНТ «Яблонька», м. о. Можайский, деревня Красновидово;
- 14:00 — СНТ «Ветеран», г. о. Балашиха, территория СПО «Ветеран»;
- 15:30 — СНТ «Машиностроитель-1», г. о. Ступино.
26.07.2025
- 11:00 — СНТ «Новые Черемушки-2», г. о. Наро-Фоминский, деревня Сырьево;
- 11-00 — СНТ «Рассвет», г. о. Химки, мкр. Левобережный, Береговой проезд;
- 12.00 — ТСН «Нива», г. о. Одинцовский, деревня Петелино;
- 12-00 СНТ «Урожай-1», м. о. Истра;
- 12.00 — СНТ «Отрада», г. о. Одинцовский.
27.07.2025
- 12-00 — СНТ «Маяк», м. о. Истра.
29.07.2025
- 11:00 — СНТ «Присады», г. о. Серпухов, г. Пущино.
30.07.2025
- 13:00 — СНТ «Реформа», г. о. Ленинский, г. Видное.
31.07.2025
- 12.00 — СНТ «Искона», м. о. Можайский, деревня Ханево;
- 12.00 — СНТ «Колос», м. о. Можайский, д. Бурцево;
- 12.00 — СНТ «Холдеево», м. о. Можайский, деревня Холдеево;
- 14:00 — СНТ «Лесное-Ступино», г. о. Домодедово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.
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