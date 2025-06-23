СП РФ: ипотека в РФ станет доступнее при работе с себестоимостью строительства

Аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова заявила, что покупка жилья в ипотеку в России станет доступнее при снижении себестоимости строительства и стабилизации цен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает РИА Новости .

«В настоящее время в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина в нацпроекте „Инфраструктура для жизни“ в соответствующем федеральном проекте установлен показатель доступности жилья на первичном рынке», — сказала Трунова.

При этом она подчеркнула, что необходимо не формальное исполнение, а реальная работа с себестоимостью строительства и стабилизацией стоимости для потребителя.

Счетная палата отмечала, что повышенный интерес к нецелевой льготной ипотеке привел к росту цен на жилье, сделав его менее доступным для населения, добавила Трунова.

Ранее стало известно, что в крупнейших российских банках вторую неделю подряд отмечается уменьшение средних ставок по ипотеке. В среднем они уменьшились от 0,3 п. п. до 0,83 п. п.