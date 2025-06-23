Средние ставки по ипотеке в крупнейших банках РФ продолжили снижение

В среднем они уменьшились от 0,3 п. п. до 0,83 п. п. это зависело от сегмента, говорится в аналитике Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Так, на первичном рынке за неделю уменьшение составило 0,61 п. п., до 24,99%, на вторичном рынке — на 0,55 п. п., до 25,01%, по программам рефинансирования — 0,83 п. п., до 25,85%.

Средние ставки аналитики смотрят каждую неделю на основе ставок предложения топ-20 банков России по выдаче ипотеки. Так, уменьшение наблюдалось в семи банках из топ-20, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, «Санкт-Петербург».

При этом очередное снижение ставок по ипотечным кредитам зафиксировано после решения Центробанка сбавить ключевую ставку на 1 п. п., до 20%. После чего с 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке уменьшились в среднем от 0,94 п. п. до 2,2 п. п. До этого момента, примерно с апреля, средние ставки в стране почти не менялись.